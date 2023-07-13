Следим за руками. Пока Эрдоган демонстрирует русофобию, Россия захватывает мировой продовольственный рынок

Людмила Лиханова ВОТ НАБЕЖАЛИ ЦИПСОТА, БЛОХЕРЫ, ЛИБЕРАСТНЯ. ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕНЬ ИМ НЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО РОССИЯ СТАЛА ДРУГОЙ И СВОЮ ВЫГОДУ НЕ УПУСКАЕТ. И ДА, ПОПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ НЕ ЗАНИМАЯ У МВФ КАК МНОГИЕ ДРУГИЕ.

Игорь Василевский Этот жид, действительно ...утомил...Подчеркиваю - не еврей! А ЖИД! Выросший при советской власти, получивший образование... Эй, жидяря, а что пейсатые талмудисты в страну обетованную не берут? По причине клинической тупости?? Так ты здесь местечко себе нашел, вражина русского народа?? Извините, Людмила, отвлекся на падаль... А эта плесень то денюшку отрабатывает. 30 сребренников. Вот только Павла из этого придурка не получится. Моцками не вышел...