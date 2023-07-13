Юрий Кот Недавний турецкий демарш был больше похож на гамбит. Не случайно мы с вами задавались вопросами.
Следим за руками. Пока Эрдоган демонстрирует русофобию, Россия захватывает мировой продовольственный рынок
Комментарии
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Людмила Лиханова
ВОТ НАБЕЖАЛИ ЦИПСОТА, БЛОХЕРЫ, ЛИБЕРАСТНЯ. ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕНЬ ИМ НЕ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО РОССИЯ СТАЛА ДРУГОЙ И СВОЮ ВЫГОДУ НЕ УПУСКАЕТ. И ДА, ПОПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ НЕ ЗАНИМАЯ У МВФ КАК МНОГИЕ ДРУГИЕ.
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13 час.
Игорь Василевский
Этот жид, действительно ...утомил...Подчеркиваю - не еврей! А ЖИД! Выросший при советской власти, получивший образование... Эй, жидяря, а что пейсатые талмудисты в страну обетованную не берут? По причине клинической тупости?? Так ты здесь местечко себе нашел, вражина русского народа?? Извините, Людмила, отвлекся на падаль... А эта плесень то денюшку отрабатывает. 30 сребренников. Вот только Павла из этого придурка не получится. Моцками не вышел...
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12 час.
Игорь Василевский
ВОпрос вопросов - а зачем чубатым зерновая сделка, если пашашничку то в товарных обьемах страна не сеяла? ЧТо экспортировать?? Под прикрытием оружие в Одессу завозить? А что с нашими удобрениями? А нашим зерном?? Что, ООН так вопрос и не решила? А этот старый, типо миротворец, сколько ручонкой своей трясущейся пупок крестил да зуб давал, что сделает? И зачем эта сделка? И сами привезем и вывезем все, что нужно.. А гейропа нехай труху зерновую от чубатых догрызает
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12 час.
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