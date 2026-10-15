Фракция «Справедливая Россия» поддержит ратификацию соглашения между Россией и Китаем о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия.
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