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«А что, если не Байден?»: кто в Вашингтоне «разрешил» Киеву глубокие удары по РФ и каковы будут последствия

«А что, если не Байден?»: кто в Вашингтоне «разрешил» Киеву глубокие удары по РФ и каковы будут последствия

Обычно, когда говорят «коллективный Запад», подразумевают некую корпорацию – разумеется, состоящую из далеко не равноправных партнёров, не монолитную, но всё же объединённую общими целями и движущуюся в одном направлении.

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