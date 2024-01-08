Индийцы хотят больше тратить на роскошные автомобили. Mercedes им поможет

Mercedes Benz инвестируют в Индию в этом году 24 миллиона долларов и выпустит более дюжины новых автомобилей с упором на дорогие модели, которые пользуются большим спросом со стороны молодых и обеспеченных индийцев, сообщил Рейтерс исполнительный директор компании.