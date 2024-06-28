Тосненская прокуратура обратилась в суд с исками к «Леноблводоканалу» после сброса сточных вод в Тигоду

Как отмечается, предприятие пользуется водным объектом без разрешения Тосненская городская прокуратура потребовала устранить нарушения природоохранного законодательства в деятельности «Леноблводоканала», сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.
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