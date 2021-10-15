RT НА РУССКОМ

9 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Короче, в отсутствии моники трипер похватил...Врачи назвали при...
  • Надежда Никитина
    Чума заразная какая то началась.На Чукотке задерж...
  • наталия рэббит
    "Спасибо" России за поставку Сирии ПВО для уничтожения израил.? ракет, которыми они бомбят по иранскиим боевикам и их...В ЦПВС рассказали...

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились и поданы документы для постоянной регистрации препарата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх