Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились и поданы документы для постоянной регистрации препарата.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились и поданы документы для постоянной регистрации препарата.
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