Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Взяли Смирнова – хорошо, а других, сдавших Курскую область, будут судить?" Военблогер предложил "назвать имена всех злодеев"

"Взяли Смирнова – хорошо, а других, сдавших Курскую область, будут судить?" Военблогер предложил "назвать имена всех злодеев"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Эта мафия в России бессмертна. Арестованный губернатор или "отсидится" на СВО, или отдохнёт в колонии года три.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
«Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум» А Лебедь
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11 час.
Юрий анин
Нынешний бардак - это такой специально организованный порядок. Александр Лебедь (Радио России, 28 мая 1996). Я БЫ ДОБАВИЛ БАРДАК ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЛАСТЬЮ.
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9 час.
Сергей Алексеев
Расстрелы нужны, иначе так и будем переливать из пустого а порожнее.
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3 час.
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