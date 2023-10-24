Илон Маск предупредил мир о приближении к третьей мировой войне

Человечество ждет негативный сценарий будущего в случае продолжения противостояния Востока и Запада. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск в беседе с экс-ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном.
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