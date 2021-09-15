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«Контроль над идеологией». В Беларуси редактируют учебники истории — уже исключили имена Алексиевич и Шушкевича

«Контроль над идеологией». В Беларуси редактируют учебники истории — уже исключили имена Алексиевич и Шушкевича

В Беларуси отредактировали учебник истории. В обновленном варианте не нашлось места для единственного нобелевского лауреата страны, писательницы Светланы Алексиевич, а также для первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича.

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