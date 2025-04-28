Ливни, град и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Погода резко испортится днем 29 апреля В Алтайском крае во второй половине дня 29 апреля и ночью 30 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни, град, усиление ветра с порывами более 25 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр.