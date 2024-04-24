Британский адмирал заявил о подготовке к «опасной эпохе»

Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные расходы позволит ускоренно подготовиться к опасной эпохе и извлечь уроки из украинского конфликта.
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