29 сентября Исландия решала, стоит ли стране снова открыть дверь в Европейский союз. Исход голосования остается непредсказуемым: последние опросы показывают […] The post Исландия выбирает Европу, но рыба может сказать «нет» appeared first on Медиакратия.
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