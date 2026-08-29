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Медиакратия

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Исландия выбирает Европу, но рыба может сказать «нет»

Исландия выбирает Европу, но рыба может сказать «нет»

29 сентября Исландия решала, стоит ли стране снова открыть дверь в Европейский союз. Исход голосования остается непредсказуемым: последние опросы показывают […] The post Исландия выбирает Европу, но рыба может сказать «нет» appeared first on Медиакратия.

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