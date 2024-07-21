В США вынесут резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена

Конгрессвумен США Нэнси Мейс от Республиканской партии планирует в понедельник, 22 июля, вынести на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий действующего американского президента Джо Байдена и временному назначению на этот пост вице-президента Камалы Харрис.