Что думают жители Архангельска о Дне народного единства

День народного единства – это праздник, который символизирует не только единство и связь всех народов нашей страны, но и главные ценности, которые помогают нам преодолевать трудности и достигать успеха вместе.
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