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Минстрой России сообщил о передаче регионам норм машино-мест в новостройках

Минстрой России сообщил о передаче регионам норм машино-мест в новостройках

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил РИА Недвижимость , что решение о пересмотре норматива обеспеченности жилья парковочными местами, аналогичного принятому в Москве, остается на усмотрение регионов.

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