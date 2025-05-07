❗️🔊ГрВ "Днепр" готовит масштабную десантную операцию на юге Украины, сосредоточив около 300 плавсредств для форсирования Днепра.
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❗️🔊ГрВ "Днепр" готовит масштабную десантную операцию на юге Украины, сосредоточив около 300 плавсредств для форсирования Днепра.