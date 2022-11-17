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Как часто бывает, в процессе работы над несерьезной, в общем-то, статьей попался внезапно вполне серьезный источник на очень серьезную тему

Как часто бывает, в процессе работы над несерьезной, в общем-то, статьей попался внезапно вполне серьезный источник на очень серьезную тему

﻿﻿Как это часто бывает, в процессе работы над несерьёзной, общей статьей я вдруг наткнулся на достаточно серьёзный источник на очень серьезную тему.

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