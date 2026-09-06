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Когда вклад перестаёт работать: личный взгляд на переход к инвестициям

Когда вклад перестаёт работать: личный взгляд на переход к инвестициям

Разговор о том, при какой доходности банковского депозита пора задуматься о более сложных финансовых инструментах, рано или поздно возникает у каждого, кто начинает внимательно относиться к собственным накоплениям.

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