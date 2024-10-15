Евгений Малкин: три очка и победа "Питтсбурга" над "Монреалем" 6:3

В Монреале "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Монреаль Канадиенс" со счетом 6:3. Евгений Малкин стал первой звездой игры, забросив шайбу и сделав две передачи, что позволило ему войти в историю клуба с 1303 очками в НХЛ, обойдя Джерома Игинлу.