Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Кто потерял мальчиковый подростковый туфель на площади Ленина? Положили под памятником со стороны правого ботинка.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Кто потерял мальчиковый подростковый туфель на площади Ленина? Положили под памятником со стороны правого ботинка.
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