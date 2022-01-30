«Аталанта» может отпустить Миранчука в «Лацио» в случае подписания хавбека «Пармы» Михэилэ

«Аталанта» ведет переговоры с «Пармой» о переходе полузащитника Валентина Михэилэ. Если клубу из Бергамо удастся подписать 21-летнего игрока сборной Румынии до закрытия зимнего трансферного окна, то «Аталанта» сможет отдать Алексея Миранчука в аренду в «Лацио», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.