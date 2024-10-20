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Спички - не игрушка

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Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США пообещал награду в размере $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Государственный департамент сообщил, что в рамках программы Rewards for Justice ("Вознаграждение за правосудие") выплатит 10 миллионов долларов за сведения, позволяющие идентифицировать и установить местоположение лиц, которые связаны с проектом "Рыбарь".

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