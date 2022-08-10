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"Думала, машина там и останется": что происходит на популярной дороге в Приморье

"Думала, машина там и останется": что происходит на популярной дороге в Приморье

Серьёзные изменения коснулись популярной дороге в Приморье. Речь идёт о дороге до пляжа на мысе Вятлина на Русском острове.

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