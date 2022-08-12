"Подняли прямо со дна": необычная скульптура появится во Владивостоке - фото

"Подняли прямо со дна": необычная скульптура появится во Владивостоке - фото

Необычная скульптура появится во Владивостоке. Речь идёт о скульптуре тигра, которая будет выполнена из металлолома.

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