Законодатели США призывают Байдена не признавать новое правительство Пакистана

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Более двух десятков членов Палаты представителей США призвали президента Джо Байдена не признавать новое правительство Пакистана из-за опасений, что февральские выборы были сфальсифицированы.
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