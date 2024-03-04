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Законодатели США призывают Байдена не признавать новое правительство Пакистана

Законодатели США призывают Байдена не признавать новое правительство Пакистана

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Более двух десятков членов Палаты представителей США призвали президента Джо Байдена не признавать новое правительство Пакистана из-за опасений, что февральские выборы были сфальсифицированы.

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