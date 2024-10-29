Гинеколог из Петербурга перечислила риски кесарева сечения для женщин и новорожденных

Возможны инфекции и кровотечение Кесарево сечение, как и любая хирургическая операция, несет определенные риски, сказала в интервью «Вечерней Москве» врач – акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Петербурге Виктория Некрасова.
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