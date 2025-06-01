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Вооруженные силы России получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А

Вооруженные силы России получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А

Российские Вооруженные силы получат новые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Об этом со ссылкой на первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова сообщает РИА Новости.

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