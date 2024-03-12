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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Хабаровского края о вылете «Амура»: «Готовимся к сезону-2024/25. Все идет по плану. Можем и будем удивлять всех»

Клуб из Хабаровска уступил «Металлургу» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.  «Спасибо за сезон команде «Амур», спасибо за сезон всем нашим болельщикам, спасибо всем нашим соперникам! Мы показали: Хабаровский край любит хоккей, мы можем и будем удивлять всех.

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