Губернатор Хабаровского края о вылете «Амура»: «Готовимся к сезону-2024/25. Все идет по плану. Можем и будем удивлять всех»

Клуб из Хабаровска уступил «Металлургу» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина. «Спасибо за сезон команде «Амур», спасибо за сезон всем нашим болельщикам, спасибо всем нашим соперникам! Мы показали: Хабаровский край любит хоккей, мы можем и будем удивлять всех.