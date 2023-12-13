Роспотребнадзор упростил процесс получения санитарно-эпидемиологических заключений для фармдеятельности

В декабре 2023 года на едином портале государственных и муниципальных услуг заработал новый сервис для фармацевтических организаций, позволяющий в режиме онлайн оформить заявку на проведение санитарно-эпидемиологическую экспертизы Статья полностью.
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