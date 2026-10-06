На французском авианосце «Шарль де Голль» вспыхнул пожар

На французском атомном авианосце «Шарль де Голль», который проходит техническое обслуживание на военно-морской базе в Тулоне, произошел пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Золотая мантия»:...
- «Лучше купите у ф...
- ЮГ "Хабиб знает, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым