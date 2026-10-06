Страна и люди
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Страна и люди

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На французском авианосце «Шарль де Голль» вспыхнул пожар

На французском авианосце «Шарль де Голль» вспыхнул пожар

На французском атомном авианосце «Шарль де Голль», который проходит техническое обслуживание на военно-морской базе в Тулоне, произошел пожар.

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