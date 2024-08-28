Дотком: из-за ареста Дурова правительство Франции потеряло 17 млрд долларов

Правительство Франции потеряло 17 млрд долларов из-за ареста Павла Дурова, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети X* (бывшая Twitter).
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