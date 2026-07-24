В филармонии рассказали, сколько миллионов вложили в ямальский кей-поп

В ямальской филармонии рассказали, сколько средств ушло на развитие первого ямальского этно-кей-поп коллектива «Хомани», призванного совмещать национальную культуру с популярным корейским музыкальным жанром.
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