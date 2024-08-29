Отказ от курения почти в два раза снижает риск сердечного приступа, а сокращение курения не приносит значительной пользы

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), пациенты со стабильной ишемической болезнью сердца, бросившие курить в любой момент после постановки диагноза, снижают риск серьёзных событий почти на 50%.
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