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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Отказ от курения почти в два раза снижает риск сердечного приступа, а сокращение курения не приносит значительной пользы

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), пациенты со стабильной ишемической болезнью сердца, бросившие курить в любой момент после постановки диагноза, снижают риск серьёзных событий почти на 50%.

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