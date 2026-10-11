Подиум, чарты, девушка Бонда и «Армейский магазин»: чем заняты четыре звезды сегодня

На рубеже 1990-х и 2000-х их знали в лицо: Дениз Ричардс снималась в голливудских боевиках, Дана Борисова вела армейскую программу, Нелли Фуртадо собирала мировые чарты, Оксана Лаврентьева успевала и на подиум, и на телевидение, и в кино.