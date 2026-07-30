Пашинян потребовал проверки экс-главы офиса Дрмеяна

Генеральная прокуратура Армении приступила к рассмотрению заявления премьер-министра Никола Пашиняна, который потребовал провести проверку в отношении бывшего главы Офиса представителя по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна.
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