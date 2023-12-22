Отобраны первые проекты российского технологического суверенитета на ₽234 000 000 000

Первый зампред ВЭБа: банки профинансируют проекты техсуверенитета на ₽234 млрд За полгода после утверждения условий кредитования проектов технологического суверенитета отобрано 11 гражданских проектов с финансированием на ₽234 млрд, рассказали РБК в ВЭБе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии