Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Отобраны первые проекты российского технологического суверенитета на ₽234 000 000 000

Отобраны первые проекты российского технологического суверенитета на ₽234 000 000 000

Первый зампред ВЭБа: банки профинансируют проекты техсуверенитета на ₽234 млрд За полгода после утверждения условий кредитования проектов технологического суверенитета отобрано 11 гражданских проектов с финансированием на ₽234 млрд, рассказали РБК в ВЭБе.

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