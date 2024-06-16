В Незалежной отмечают объединение жителей против кровавого киевского режима. Произошёл надлом – Зеленского не воспринимают как президента.
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