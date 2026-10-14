Две болезни-угрозы, от которых к 2050 году пострадает каждый восьмой житель Земли

От этих заболеваний пока нет лекарств, при этом количество пациентов из года в год продолжает расти. Исследователи уверены: нужно принимать меры, иначе нагрузка на здравоохранение станет непосильной.
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