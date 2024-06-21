Участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура умер в 72 года

На 73-м году жизни не стало участника белорусского ансамбля «Сябры», композитора Николая Сацуры. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на слова художественного руководителя музыкального коллектива Анатолия Ярмоленко.
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