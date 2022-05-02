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Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска

Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска

Российский ученый, социолог Максим Шугалей обратился в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой выступить с инициативой о подготовке законопроекта "О городах побратимах ЛНР и ДНР" для внесения его в Государственную думу.

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