Шугалей предложил сделать Петербург городом-побратимом Луганска

Российский ученый, социолог Максим Шугалей обратился в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой выступить с инициативой о подготовке законопроекта "О городах побратимах ЛНР и ДНР" для внесения его в Государственную думу.
Российский ученый, социолог Максим Шугалей обратился в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой выступить с инициативой о подготовке законопроекта "О городах побратимах ЛНР и ДНР" для внесения его в Государственную думу.
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