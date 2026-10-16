Базовый ускоритель выглядит не очень впечатляюще Intel представила ИИ-ускоритель D270 линейки Crescent Island буквально несколько дней назад, а теперь показала двухчиповое решение на тех же компонентах.
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