Что снится Перми: как фестиваль «Дягилев +» погрузил город в грезы

В этом году фестиваль начался спустя несколько дней после того, как губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в разговоре со СМИ сказал: «Если выбирать между третьим мостом через Каму и театром, я выбираю мост.
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