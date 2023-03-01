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Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»

Дивеев считает, что готов играть в Италии: «Смотрю и вижу, какой футбол там. К Испании не был бы готов – там все нападающие маленькие, носятся туда-сюда»

Игорь Дивеев высказался о своем возможном переходе в европейский клуб. ― Ты один из тех российских игроков, о ком постоянно говорят в контексте интереса из Европы, особенно из Италии.

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