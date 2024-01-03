Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку

Посадка пассажирского лайнера, загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханэда в Токио, состоялась после разрешения от авиадиспетчерской службы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.
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