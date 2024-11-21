Глава ФНС утверждает, что россиянам зачтут налоги по дивидендам США и ЕС

Федеральная налоговая служба (ФНС) зачтет налоги, которые были удержаны с российских инвесторов в другом государстве с дивидендов, несмотря на приостановку отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, пишет РБК, ссылаясь на заявления главы ведомства Даниила Егорова.
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