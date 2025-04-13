Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов.
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