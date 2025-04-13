Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Новый  Гитлер  объявился  в мире. И это Трамп.К западу  от Кремля, значит, весь  юг  с Одессой  и Николаевом Трамп  р...Новый американски...
  • Vova Гарин
    Закупаем свечи пока естьПесков: продление...
  • Александр Плешков
    а чо это он на Путина свалил а не на хохловПесков: продление...

Генерал-майор Попов: Украинские F-16 — легкие мишени для российской ПВО

Генерал-майор Попов: Украинские F-16 — легкие мишени для российской ПВО

Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх