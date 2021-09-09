В Госдепе заявили о контактах делегации США в Дохе с талибами

Делегация США в катарской столице Дохе во главе со спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом продолжает контактировать с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и по вопросам эвакуации людей из Афганистана.
Делегация США в катарской столице Дохе во главе со спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом продолжает контактировать с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) и по вопросам эвакуации людей из Афганистана.
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