Финляндия собралась запретить сделки с недвижимостью для россиян

Зимой текущего года правительство Финляндии рассмотрит возможность введения полного запрета на сделки с недвижимостью для граждан стран, не являющихся членами Европейского экономического пространства (ЕЭП), включая россиян.
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