Единственный правильный вес, рекомендуемый доктором Мясниковым.

21 век считается веком цифр. И практически в любой сфере — все данные приводят к средним цифрам. Именно они и являются нормой В чем необходимость? Все элементарно, это делается не установок эталонов красоты, а для того, чтобы быть осведомленным — здоровы вы или нет? Всеми известный доктор Мясников высказывал на одной из своих последних исследовательских — «вес для вашего организма высчитывается по соотношению вашего роста и веса».