Трейдер Старт 2016

Трейдер Старт 2016

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Спрос на нефть в мире в июле составил 98,8 млн баррелей в сутки - Минэнерго США

Спрос на нефть в мире в июле составил 98,8 млн баррелей в сутки - Минэнерго США

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости/Прайм. Спрос на нефть в мире в июле вырос в годовом выражении на 6 миллионов баррелей в сутки и составил 98,8 миллиона баррелей в сутки, при этом он на 3,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в июле 2019 года, следует из сообщения в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

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