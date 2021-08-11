Спрос на нефть в мире в июле составил 98,8 млн баррелей в сутки - Минэнерго США

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости/Прайм. Спрос на нефть в мире в июле вырос в годовом выражении на 6 миллионов баррелей в сутки и составил 98,8 миллиона баррелей в сутки, при этом он на 3,4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в июле 2019 года, следует из сообщения в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.